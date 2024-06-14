СБУ задержала чиновника Хмельницкого горсовета по подозрению в работе в РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала руководителя одного из отделов Хмельницкого горсовета, который, вероятно, работал на ФСБ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"По указанию оккупантов чиновник собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона. Больше всего врага интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ.

Также фигурант пытался установить адреса производства украинских беспилотников, отправляющих на передовую. По имеющимся данным, оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов" , – говорится в сообщении.

СБУ отмечает, что подозреваемый был задержан, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные ФСБ.

Как установило расследование, фигурант попал в поле зрения российской спецслужбы во время учебы в 90-е в Московском техническом университете имени Баумана.

После начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник ФСБ и привлек чиновника к разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.