Путін пропонує "переговори" за умови виведення ЗСУ з анексованих РФ територій

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий піти на переговори з Києвом після того, як Україна виведе військових з так званих "нових регіонів" РФ. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які записані в російській конституції.

Про це Путін сказав﻿ на нараді з керівним складом МЗС Росії.

Путін розповів про умови для переговорів: українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів", Київ має заявити про відсутність планів вступити в НАТО. Після того як Україна виведе війська з території "нових регіонів РФ", Росія негайно припинить вогонь і заявить про готовність до переговорів, додав він.

За його словами, "РФ сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться - це їхня відповідальність за кровопролиття".

Він зазначив, йдеться "не про замороження конфлікту, а про його остаточне завершення".

"Ми закликаємо до того, щоб перегорнути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною і Європою" , - заявив Путін.

Разом з тим, російський диктатор вимагає, щоб Україна офіційно відмовилося від територій, які Росія вже окупувала та/або анексувала їх.

"Статус Криму і Севастополя, "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ має бути зафіксовано в міжнародних договорах" , – сказав він про умови мирних переговорів щодо України.

Також Путін наполягає на скасуванні всіх західних санкцій проти РФ.