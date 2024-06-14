Путін пропонує "переговори" за умови виведення ЗСУ з анексованих РФ територій
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий піти на переговори з Києвом після того, як Україна виведе військових з так званих "нових регіонів" РФ. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які записані в російській конституції.
Про це Путін сказав на нараді з керівним складом МЗС Росії.
Путін розповів про умови для переговорів: українські війська мають бути виведені з усієї території "нових російських регіонів", Київ має заявити про відсутність планів вступити в НАТО. Після того як Україна виведе війська з території "нових регіонів РФ", Росія негайно припинить вогонь і заявить про готовність до переговорів, додав він.
За його словами, "РФ сьогодні робить ще одну реальну мирну пропозицію, але якщо Захід і Київ відмовляться - це їхня відповідальність за кровопролиття".
Він зазначив, йдеться "не про замороження конфлікту, а про його остаточне завершення".
"Ми закликаємо до того, щоб перегорнути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною і Європою", - заявив Путін.
Разом з тим, російський диктатор вимагає, щоб Україна офіційно відмовилося від територій, які Росія вже окупувала та/або анексувала їх.
"Статус Криму і Севастополя, "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей як регіонів РФ має бути зафіксовано в міжнародних договорах", – сказав він про умови мирних переговорів щодо України.
Також Путін наполягає на скасуванні всіх західних санкцій проти РФ.