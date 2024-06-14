Путин предлагает "переговоры" при условии вывода ВСУ из аннексированных РФ территорий

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что готов пойти на переговоры с Киевом после того, как Украина выведет военных из так называемых "новых регионов" РФ. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, записанных в российской конституции.

Об этом Путин сказал на совещании с руководящим составом МИД России.

Путин рассказал об условиях для переговоров: украинские войска должны быть выведены со всей территории новых российских регионов, Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. После того, как Украина выведет войска с территории "новых регионов РФ", Россия немедленно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, добавил он.

По его словам, "РФ сегодня делает еще одно реальное мирное предложение, но если Запад и Киев откажутся – это их ответственность за кровопролитие".

Он отметил, что речь идет "не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении".

"Мы призываем к тому, чтобы пролистать трагическую страницу истории и постепенно возобновлять отношения с Украиной и Европой" , - заявил Путин.

Вместе с тем, российский диктатор требует, чтобы Украина официально отказалась от территорий, которые Россия уже оккупировала и/или аннексировала их.

"Статус Крыма и Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах" , – сказал он об условиях мирных переговоров по Украине.

Также Путин настаивает на отмене всех западных санкций против РФ.