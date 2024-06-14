На Київщині працює ППО по російських безпілотниках – ОВА

У Київській області зафіксовані російські безпілотники, по цілях працює протиповітряна оборона.

Про це повідомили﻿ в Київській обласній військовій адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку" , – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку на Київщині та повідомляли﻿ про роботу ППО по ворожому безпілотнику.