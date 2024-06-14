В Киевской области работает ПВО по российским беспилотникам – ОВА

В Киевской области зафиксированы российские беспилотники, по целям работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности" , – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киевской области и сообщали о работе ПВО по враждебному беспилотнику.