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В Киевской области работает ПВО по российским беспилотникам – ОВА

В Киевской области работает ПВО по российским беспилотникам – ОВА
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook

В Киевской области зафиксированы российские беспилотники, по целям работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", – говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Киевской области и сообщали о работе ПВО по враждебному беспилотнику.

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