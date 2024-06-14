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Німеччина у новому пакеті допомоги передає системи ППО та HIMARS

Німеччина у новому пакеті допомоги передає системи ППО та HIMARS
Фото: RoyKabanlit

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Пакет включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Новий пакет допомоги включає:

  • 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
  • 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
  • зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
  • зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
  • три реактивні артилерійські системи HIMARS;
  • два мостоукладачі BEAVER
  • дві броньовані інженерні машини Dachs;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;
  • 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
  • 16 паливозаправників;

Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

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