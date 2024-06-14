Німеччина у новому пакеті допомоги передає системи ППО та HIMARS
Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Пакет включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
- 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
- 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
- три реактивні артилерійські системи HIMARS;
- два мостоукладачі BEAVER
- дві броньовані інженерні машини Dachs;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 16 паливозаправників;
Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.