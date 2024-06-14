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Германия в новом пакете помощи передает системы ПВО и HIMARS

Германия в новом пакете помощи передает системы ПВО и HIMARS
Фото: RoyKabanlit

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Пакет включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом говорится на сайте правительства Германии.

Новый пакет помощи включает:

  • 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
  • 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
  • зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
  • зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
  • три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
  • два мостоукладчика BEAVER
  • две бронированные инженерные машины Dachs;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
  • 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
  • 16 топливозаправщиков;

Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.

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