Германия в новом пакете помощи передает системы ПВО и HIMARS
Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Пакет включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом говорится на сайте правительства Германии.
Новый пакет помощи включает:
- 10 танков Leopard 1A1 и боеприпасы к ним;
- 20 гусеничных машин пехоты Marder и боеприпасы;
- зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM;
- зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS;
- три реактивных артиллерийских системы HIMARS;
- два мостоукладчика BEAVER
- две бронированные инженерные машины Dachs;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2;
- 4 машины разминирования Wisent 1 с запасными частями;
- 16 топливозаправщиков;
Также Германия в новом пакете помощи передаст боеприпасы, стрелковое оружие и 4 млн патронов, средства для разминирования и обезвреживания снарядов, лодки, три системы AMPS для защиты вертолетов, а также IT-оборудования.