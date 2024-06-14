Зеленський зустрівся з прем'єром Індії: обговорили Саміт миру
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту лідерів країн G7 в Італії. Нью-Делі на Саміті миру представить "делегація високого рівня".
Про це йдеться в Telegram-каналі Зеленського.
"Обговорили розвиток двосторонніх відносин та розширення торгівлі, зокрема в контексті функціонування чорноморського експортного коридору. Розглянули можливість обміну досвідом використання нових технологій у сільському господарстві", – йдеться в повідомленні.
Зеленський також обговорив з Моді підготовку Глобального саміту миру та пункти порядку денного саміту.
"Дякую премʼєр-міністру Нарендрі Моді за спрямування на саміт делегації високого рівня", – зазначив президент.