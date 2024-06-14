Зеленский встретился с премьером Индии: обсудили Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита лидеров стран G7 в Италии. Нью-Дели на Саммите мира представит "делегация высокого уровня".

Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

"Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности, в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве" , - говорится в сообщении.

Зеленский также обсудил с Моди подготовку Глобального саммита мира и пункты повестки дня саммита.