Зеленский встретился с премьером Индии: обсудили Саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита лидеров стран G7 в Италии. Нью-Дели на Саммите мира представит "делегация высокого уровня".
Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.
"Обсудили развитие двусторонних отношений и расширение торговли, в частности, в контексте функционирования черноморского экспортного коридора. Рассмотрели возможность обмена опытом использования новых технологий в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении.
Зеленский также обсудил с Моди подготовку Глобального саммита мира и пункты повестки дня саммита.
"Благодарю премьер-министра Нарендру Моди за направление на саммит делегации высокого уровня", - отметил президент.