Зеленський зустрівся з Папою Римським: подякував за "духовну близькість" з українцями

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском.

Про це йдеться﻿ у дописі Зеленського в Telegram-каналі.

"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей" , – написав Зеленський.

Президент зазначив, що обговорив з Папою Франциском наслідки російської агресії проти України, російські повітряні удари та складну ситуацію в енергетиці. "Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру" , – зазначив глава держави.