Зеленський зустрівся з Папою Римським: подякував за "духовну близькість" з українцями
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском.
Про це йдеться у дописі Зеленського в Telegram-каналі.
"Дякую Його Святості за молитви за мир для України, духовну близькість із нашим народом та гуманітарну допомогу для наших людей", – написав Зеленський.
Президент зазначив, що обговорив з Папою Франциском наслідки російської агресії проти України, російські повітряні удари та складну ситуацію в енергетиці.
"Також поспілкувалися про Формулу миру, роль Святого Престолу у встановленні справедливого і сталого миру для України, очікування від Глобального саміту миру", – зазначив глава держави.
"Цінуємо участь Ватикану в Саміті та зусилля, спрямовані на наближення миру, зокрема щодо повернення українських дітей, викрадених Росією", – додав Зеленський.