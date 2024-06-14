Зеленский встретился с Папой Римским: поблагодарил за "духовную близость" с украинцами
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском.
Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале.
"Благодарю Его Святейшества за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей", - написал Зеленский.
Президент отметил, что обсудил с Папой Франциском последствия российской агрессии против Украины, российские воздушные удары и сложную ситуацию в энергетике.
"Также пообщались о Формуле мира, роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины, ожидании от Глобального саммита мира", - отметил глава государства.
"Ценим участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией", - добавил Зеленский.