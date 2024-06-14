У НАТО відреагували на вимогу Путіна про позаблоковий статус України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо заяви лідера РФ Владіміра Путіна про те, що для початку мирних переговорів ЗСУ мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. Про це генсек Альянсу говорив під час пресконференції в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

За його словами, це не справа України виводити свої війська з власної території, а виводити свої війська з окупованої території України має якраз Росія.

"І це не українська пропозиція. Це лише демонструє, що ця пропозиція не є добросовісною, і насправді озна ﻿﻿ чає, що РФ хоче досягти своїх воєнних цілей, розраховуючи також на значно більшу територію, ніж вона змогла окупувати до цього часу" , – зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що це знову демонструє, що Росія прагне контролювати Україну, і це ціль Москви від самого початку війни, що є порушенням міжнародного права.

"І ось чому НАТО продовжує підтримувати Україну" , – резюмував Столтенберг.

Сьогодні, 14 червня, Путін заявив, що для початку мирних переговорів з РФ українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Також Путін вимагає, аби права російськомовних громадян в Україні були "повною мірою забезпечені", а усі західні санкції проти Росії були скасовані.

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться Саміт миру, куди Росія не була запрошена, та який РФ не визнає як реальну мирну ініціативу.