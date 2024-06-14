У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу в/ч окупантів

У Ростовській області (Росія) вибухнула машина начальник штабу військової частини російської армії﻿. З посилення на ASTRA, повідомляє Ділова столиця.

"У Міллеровому Ростовській області вибухнула легкова машина. За інформацією місцевих жителів, автомобіль спалахнув на дорозі і через деякий час вибухнув" , — пишуть автори каналу.

У Telegram-каналі "112" уточнили, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.