У Ростовській області вибухнуло авто начальника штабу в/ч окупантів
У Ростовській області (Росія) вибухнула машина начальник штабу військової частини російської армії. З посилення на ASTRA, повідомляє Ділова столиця.
"У Міллеровому Ростовській області вибухнула легкова машина. За інформацією місцевих жителів, автомобіль спалахнув на дорозі і через деякий час вибухнув", — пишуть автори каналу.
У Telegram-каналі "112" уточнили, що в машині був начальник штабу військової частини Вадим Собеський. Чоловіку вдалося вистрибнути з палаючого транспорту.
"Вадим Собеський їхав на своїй Volvo, коли авто раптово зашипіло і почало диміти. Офіцер покинув салон і майже відразу після цього прогримів вибух. Попередньо чоловік не постраждав", — пишуть автори.