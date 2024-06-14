В Ростовской области взорвалось авто начальника штаба в/ч оккупантов
В Ростовской области (Россия) взорвалась машина начальник штаба воинской части российской армии. Со ссылкой на ASTRA, сообщает Деловая столица.
"В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался", — пишут авторы канала.
В Telegram-канале "112" уточнили, что в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.
"Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно мужчина не пострадал", — пишут авторы.