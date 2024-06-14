В Ростовской области взорвалось авто начальника штаба в/ч оккупантов

В Ростовской области (Россия) взорвалась машина начальник штаба воинской части российской армии﻿. Со ссылкой на ASTRA, сообщает Деловая столица.

"В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался" , — пишут авторы канала.

В Telegram-канале "112" уточнили, что в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.