Close button

В Ростовской области взорвалось авто начальника штаба в/ч оккупантов

В Ростовской области взорвалось авто начальника штаба в/ч оккупантов
Фото: t.me/astrapress

В Ростовской области (Россия) взорвалась машина начальник штаба воинской части российской армии﻿. Со ссылкой на ASTRA, сообщает Деловая столица.

"В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался", — пишут авторы канала.

В Telegram-канале "112" уточнили, что в машине был начальник штаба воинской части Вадим Собеский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.

"Вадим Собеский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно мужчина не пострадал", — пишут авторы.

Новости

Популярные темы форума

analytics