Путін вирішив вторгнутися в Україну, коли війська США залишили Афганістан - Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп все ще вважає, що війни Росії проти України не було б, якби він керував Білим домом. В ході інтерв'ю IMPAULSIVE політик висловив думку, що російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення про її початок, коли Штати вивели війська з Афганістану, повідомляє Дзеркало тижня.

"Це просто ганьба. Стільки мертвих людей" , — сказав він, додаючи, що в разі своєї перемоги на виборах 2024-го готовий закінчити війну ще до вступу на посаду.

Трамп розповів, що добре ладнає з президентом України Володимиром Зеленським. Те ж він сказав про Путіна, додаючи, що у стосунках з останнім був жорстким.

"І я думаю, що зупиню цю війну відразу після виборів. І, якщо я виграю, я зупиню це дуже швидко, до прибуття в офіс. Якщо це не закінчиться раніше" , — додав він.

У деяких найбагатших донорів Трампа збереглися фінансові та ділові зв’язки з РФ. Якщо експрезидент знову прийде до влади, вони, ймовірно, захочуть впливати й на зовнішню політику США. Детальніше про це розповідає завідувачка програми славістики в Університеті Вашингтона та Лі Анна Бродські-Кроткіна в статті "Донори Трампа: що їх пов’язує з Росією".