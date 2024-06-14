Путин решил вторгнуться в Украину, когда войска США покинули Афганистан - Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп все еще считает, что войны России против Украины не было бы, если бы он руководил Белым домом. В ходе интервью IMPAULSIVE политик высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин принял решение о ее начале, когда Штаты вывели войска из Афганистана, сообщает Зеркало недели.

"Это просто позор. Столько мертвых людей" , — сказал он, добавляя, что в случае своей победы на выборах 2024-го готов закончить войну еще до вступления на должность.

Трамп рассказал, что хорошо ладит с президентом Украины Владимиром Зеленским. То же он сказал о Путине, добавляя, что в отношениях с последним был жестким.

"И я думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. И, если я выиграю, я остановлю это очень быстро, до прибытия в офис. Если это не закончится раньше" , — добавил он.

У некоторых самый богатых доноров Трампа сохранились финансовые и деловые связи с РФ. Если экс-президент снова придет к власти, они, вероятно, захотят влиять и на внешнюю политику США. Детальнее об этом рассказывает заведующая программой славистики в Университете Вашингтона и Ли Анна Бродски-Кроткина в статье "Доноры Трампа: что их связывает с Россией".