Ціни на автогаз в Україні оновлюють мінімуми попри зростанню котирувань в Європі

Ціни на оптові партії автогазу (LPG) в Україні продовжують знижуватись. Через слабкий попит та низькі ціни виробників на аукціонах польські та балтійські трейдери змушені надавати знижки українським покупцям всупереч зростанню котирувань газу в Європі. Про це пише профільне видання enkorr, повідомляє ЛігаБізнес.

"Ціни зменшуються, тому що газу на ринку досі достатньо" , – прокоментував ситуацію один із польських трейдерів.

На польському ринку гуртові ціни на російський автогаз у східних воєводствах протягом тижня зменшилися на 30-40 зл/т, до 2 000-2 040 зл/т ($499-508/т).

Найдешевший газ із Польщі пропонують Pakar Jacek і Baltykgaz. З урахуванням транспорту до українського кордону вартість автообсягів скрапленого газу від цих компаній становить $587-600/т.

Ціни на російський пропан у Польщі зменшилися на 30-60 зл/т, до 2 300-2 400 зл/т ($573-598/т), реагуючи на сезонно низький попит.

Вартість американського пропану з урахуванням вартості доставлення до Малашевичів не зазнала змін і становить 2 770-2 920 зл/т ($701-739/т). Гуртові партії пропану в Гданську цього тижня здешевшали на $5/т, до $660-700/т.

Автомобільні партії LPG на балтійських терміналах протягом тижня здешевшали на $22-45/т. З урахуванням вартості транспорту до польсько-українського кордону LPG у приватних литовських трейдерів коштує $593-615/т.

Діапазон пропозицій залізничних партій розширився до $640-670/т DAP Ізов/Ягодин порівняно з $650-660/т минулого тижня.

Водночас з румунського напрямку цього тижня були нижчі пропозиції. Залізничні обсяги на умовах DAP Дяково пропонувалися за $600-610/т.

Ціни на автомобільні партії LPG з румунських терміналів не змінилися порівняно з попереднім тижнем. У Галаці суміш пропонується за $605-610/т, у Мангалії – за $575-580/т.