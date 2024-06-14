Цены на автогаз в Украине обновляют минимумы несмотря на рост котировок в Европе

Цены на оптовые партии автогаза (LPG) в Украине продолжают снижаться. Из-за слабого спроса и низких цен производителей на аукционах польские и балтийские трейдеры вынуждены предоставлять скидки украинским покупателям вопреки росту котировок газа в Европе. Об этом пишет профильное издание enkorr, сообщает Лига.Бизнес.

"Цены уменьшаются, потому что газа на рынке до сих пор достаточно" , – прокомментировал ситуацию один из польских трейдеров.

На польском рынке оптовые цены на российский автогаз в восточных воеводствах в течение недели снизились на 30-40 зл/т, до 2 000-2 040 зл/т ($499-508/т).

Самый дешевый газ из Польши предлагают Pakar Jacek и Baltykgaz. С учетом транспорта на украинскую границу стоимость автообъемов сжиженного газа от этих компаний составляет $587-600/т.

Цены на российский пропан в Польше снизились на 30-60 зл/т, до 2 300-2 400 зл/т ($573-598/т), реагируя на сезонно низкий спрос.

Стоимость американского пропана с учетом стоимости доставки в Малашевичи не претерпела изменений и составляет 2 770-2 920 зл/т ($701-739/т). Оптовые партии пропана в Гданьске на этой неделе подешевели на $5/т, до $660-700/т.

Автомобильные партии LPG на балтийских терминалах в течение недели подешевели на $22-45/т. С учетом стоимости транспорта до польско-украинской границы LPG у частных литовских трейдеров стоит $593-615/т.

Диапазон предложений железнодорожных партий расширился до $640-670/т DAP Изов/Ягодин по сравнению с $650-660/т на прошлой неделе.

В то же время с румынского направления на этой неделе были более низкие предложения. Железнодорожные объемы на условиях DAP Дьяково предлагались за $600-610/т.

Цены на автомобильные партии LPG из румынских терминалов не изменились по сравнению с предыдущей неделей. В Галаке смесь предлагается за $605-610/т, в Мангалии – за $575-580/т.