Україна вийде з угоди країн СНД щодо захисту жертв збройних конфліктів
Кабмін схвалив законопроєкт щодо виходу України з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, підписаної з РФ, через порушення нею норм міжнародного гуманітарного права. З посиланням на Мінреінтеграції, повідомляє Українська правда.
Її підписали країни СНД у 1993 році, зокрема Україна та РФ.
Згідно з документом, держави-учасниці домовлялися співпрацювати у сфері запобігання порушенням прав людини й норм міжнародного гуманітарного права у регіонах збройних конфліктів на території колишнього СРСР.
"Очевидно, що Росія грубо порушує норми МГП на території України. Зокрема, цілеспрямовано руйнує цивільні обʼєкти та вбиває мирних громадян. Мінреінтеграції було розроблено законопроєкт про вихід України із зазначеної угоди. Тепер законопроєкт буде передано до Верховної Ради", - йдеться у повідомленні.