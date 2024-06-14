Україна вийде з угоди країн СНД щодо захисту жертв збройних конфліктів

Кабмін схвалив законопроєкт щодо виходу України з Угоди про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів, підписаної з РФ, через порушення нею норм міжнародного гуманітарного права.﻿﻿ З посиланням на Мінреінтеграції, повідомляє Українська правда.

Її підписали країни СНД у 1993 році, зокрема Україна та РФ.

Згідно з документом, держави-учасниці домовлялися співпрацювати у сфері запобігання порушенням прав людини й норм міжнародного гуманітарного права у регіонах збройних конфліктів на території колишнього СРСР.