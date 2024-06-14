Украина выйдет из соглашения стран СНГ относительно защиты жертв вооруженных конфликтов
Кабмин одобрил законопроект о выходе Украины из Соглашения о первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов, подписанного с РФ, из-за нарушения ею норм международного гуманитарного права. Со ссылкой на Минреинтеграции, сообщает Украинская правда.
Его подписали страны СНГ в 1993 году, в частности Украина и РФ.
Согласно документу, государства-участники договаривались сотрудничать в сфере предотвращения нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в регионах вооруженных конфликтов на территории бывшего СССР.
"Очевидно, что Россия грубо нарушает нормы МГП на территории Украины. В частности, целенаправленно разрушает гражданские объекты и убивает мирных граждан. Минреинтеграции был разработан законопроект о выходе Украины из указанного соглашения. Теперь законопроект будет передан в Верховную Раду", - говорится в сообщении.