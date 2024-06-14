Путін озвучив "умову" для "збереження Європи"

Якщо Європа хоче залишитися одним із самостійних центрів розвитку світу, то їй потрібно бути у добрих відносинах із Росією. Про це сказав глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі з керівництвом МЗС РФ, повідомляє Корреспондент.

"Якщо Європа хоче зберегти себе як один із самостійних центрів світового розвитку та культурно-цивілізаційних полюсів планети, їй потрібно бути в добрих, добрих відносинах з Росією. Ми до цього готові" , – заявив він.

Путін висловив сподівання, що "рано чи пізно" почнеться співпраця Росії "з новими поколіннями європейських політиків".

При цьому російський диктатор відкинув твердження про плани нападу Росії на Європу.

"Антиросійська пропагандистська кампанія, в якій беруть участь високопоставлені європейські діячі, супроводжуються домислами про те, що Росія нібито збирається напасти на Європу. Це абсолютна маячня" , – стверджує Путін.

На його думку, небезпека для Європи походить не від Росії, а "вже тотальній залежності від США у військовій, політичній, технологічній, ідеологічній та інформаційній сферах".

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Європа становить загрозу для Росії. За його словами, саме дії країн Євросоюзу "змушують нас робити те, що ми робимо зараз".