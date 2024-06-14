Close button

Путин озвучил "условие" для "сохранения Европы"

Путин озвучил "условие" для "сохранения Европы"
Фото: kremlin.ru

Если Европа хочет остаться одним из самостоятельных центров развития мира, ей нужно быть в хороших отношениях с Россией. Об этом сказал глава Кремля Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ, сообщает Корреспондент.

"Если Европа хочет сохранить себя как один из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, хо-ро-ших отношениях с Россией. Мы к этому готовы", - заявил он. 

Путин выразил надежду, что "рано или поздно" начнется сотрудничество России "с новыми поколениями европейских политиков". При этом российский диктатор отверг утверждение о планах нападения России на Европу. 

"Антироссийская пропагандистская кампания, в которой принимают участие высокопоставленные европейские деятели, сопровождаются домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Это абсолютный бред", - утверждает Путин. 

По его мнению, опасность для Европы исходит не от России, а от "уже тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах". 

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа представляет угрозу для России. По его словам, именно действия стран Евросоюза "заставляют нас делать то, что мы делаем сейчас".

Новости

Популярные темы форума

analytics