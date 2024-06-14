Путин озвучил "условие" для "сохранения Европы"

Если Европа хочет остаться одним из самостоятельных центров развития мира, ей нужно быть в хороших отношениях с Россией. Об этом сказал глава Кремля Владимир Путин в ходе встречи с руководством МИД РФ, сообщает Корреспондент.

"Если Европа хочет сохранить себя как один из самостоятельных центров мирового развития и культурно-цивилизационных полюсов планеты, ей нужно быть в хороших, хо-ро-ших отношениях с Россией. Мы к этому готовы" , - заявил он.

Путин выразил надежду, что "рано или поздно" начнется сотрудничество России "с новыми поколениями европейских политиков". При этом российский диктатор отверг утверждение о планах нападения России на Европу.

"Антироссийская пропагандистская кампания, в которой принимают участие высокопоставленные европейские деятели, сопровождаются домыслами о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Это абсолютный бред" , - утверждает Путин.

По его мнению, опасность для Европы исходит не от России, а от "уже тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической и информационной сферах".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Европа представляет угрозу для России. По его словам, именно действия стран Евросоюза "заставляют нас делать то, что мы делаем сейчас".