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Німеччина передала Україні авто для захисту громадянської інфраструктури

Німеччина передала Україні авто для захисту громадянської інфраструктури
Фото: x.com/GermanyinUA

Німеччина передала Національній гвардії України п'ять автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури. Про це заявили в посольстві Німеччини, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У відповідь на посилення російських атак по критичній інфраструктурі України Німеччина посилює допомогу Україні. Німецька сторона передала Національній гвардії України 5 автівок, призначених для захисту обʼєктів цивільної інфраструктури. Передача відбулася за участі заступника Посла в Україні Тіма Пранґе", - йдеться в повідомленні. 
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x.com/GermanyinUA

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