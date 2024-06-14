Германия передала Украине авто для защиты гражданской инфраструктуры

Германия передала Национальной гвардии Украины пять автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры. Об этом заявили в посольстве Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ответ на усиление российских атак по критической инфраструктуре Украины Германия усиливает помощь Украине. Немецкая сторона передала Национальной гвардии Украины 5 автомобилей, предназначенных для защиты объектов гражданской инфраструктуры. Передача состоялась при участии заместителя Посла в Украине Тима Пранге" , - говорится в сообщении.