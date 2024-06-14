Члени НАТО не погодили 40 млрд євро щорічного фінансування України

Міністри оборони країн Альянсу не погодили план фінансування України, який передбачає виділення щорічної допомоги в розмірі 40 млрд євро на рік﻿. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні" , – сказав Столтенберг.

ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Тоді генсек Альянсу представив нову пропозицію, згідно з якою, члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.