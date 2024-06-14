Члены НАТО не согласовали 40 млрд евро ежегодного финансирования Украины

Министры обороны стран Альянса не согласовали план финансирования Украины, предусматривающий выделение ежегодной помощи в размере 40 млрд евро в год﻿. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, сообщает Деловая столица.

По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне" , – сказал Столтенберг.

СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.