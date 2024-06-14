Зеленський прокоментував ультиматум Путіна щодо припинення війни

Президент Володимир Зеленський назвав нові маніпулятивні заяви російського диктатора Путіна про припинення війни ультиматумом і нагадав, що той займається відродженням нацизму.﻿ Глава української держави, який перебуває в Італії на саміті G7, дав інтерв'ю Sky TG24, повідомляє Новое время.

«З приводу цих меседжів — вони ультимативні. Вони нічим не відрізняються від ультиматумів, які були перед цим» , — наголосив Зеленський, коментуючи нові путінські маніпуляції.

Він додав, що дії Путіна вказують на нову хвилю нацизму — російський нацизм.

Зеленський зауважив, що очільник кремлівського режиму вимагає від України «віддати» вже чотири регіони, частину українських територій — як окупованих, так і не окупованих, і повторює меседжі Адольфа Гітлера.