Зеленський прокоментував ультиматум Путіна щодо припинення війни
Президент Володимир Зеленський назвав нові маніпулятивні заяви російського диктатора Путіна про припинення війни ультиматумом і нагадав, що той займається відродженням нацизму. Глава української держави, який перебуває в Італії на саміті G7, дав інтерв'ю Sky TG24, повідомляє Новое время.
«З приводу цих меседжів — вони ультимативні. Вони нічим не відрізняються від ультиматумів, які були перед цим», — наголосив Зеленський, коментуючи нові путінські маніпуляції.
Він додав, що дії Путіна вказують на нову хвилю нацизму — російський нацизм.
Зеленський зауважив, що очільник кремлівського режиму вимагає від України «віддати» вже чотири регіони, частину українських територій — як окупованих, так і не окупованих, і повторює меседжі Адольфа Гітлера.
«Він казав — віддайте мені частину Чехословаччини, і на цьому все закінчиться. Це історична брехня. Після цього була Польща — віддайте мені частину Польщі, далі — окупація всієї Європи… Ця хвиля ненаситного нацизму… У такі меседжі не можна вірити. Путін іде тим самим шляхом [що й Гітлер]», — сказав президент України.