Зеленский прокомментировал ультиматум Путина по поводу прекращения войны
Президент Владимир Зеленский назвал новые манипулятивные заявления российского диктатора Путина о прекращении войны ультиматумом и напомнил, что тот занимается возрождением нацизма. Глава украинского государства, который находится в Италии на саммите G7, дал интервью Sky TG24, сообщает Новое время.
«По поводу этих месседжей — они ультимативные. Они ничем не отличаются от ультиматумов, которые были перед этим», — подчеркнул Зеленский, комментируя новые путинские манипуляции.
Он добавил, что действия Путина указывают на новую волну нацизма — российский нацизм.
Зеленский отметил, что глава кремлевского режима требует от Украины «отдать» уже четыре региона, часть украинских территорий — как оккупированных, так и не оккупированных, и повторяет месседжи Адольфа Гитлера.
«Он говорил — отдайте мне часть Чехословакии, и на этом все закончится. Это историческая ложь. После этого была Польша — отдайте мне часть Польши, дальше — оккупация всей Европы… Эта волна ненасытного нацизма… В такие месседжи нельзя верить. Путин идет по тому же пути [что и Гитлер]», — сказал президент Украины.