Зеленский прокомментировал ультиматум Путина по поводу прекращения войны

Президент Владимир Зеленский назвал новые манипулятивные заявления российского диктатора Путина о прекращении войны ультиматумом и напомнил, что тот занимается возрождением нацизма.﻿ Глава украинского государства, который находится в Италии на саммите G7, дал интервью Sky TG24, сообщает Новое время.

«По поводу этих месседжей — они ультимативные. Они ничем не отличаются от ультиматумов, которые были перед этим» , — подчеркнул Зеленский, комментируя новые путинские манипуляции.

Он добавил, что действия Путина указывают на новую волну нацизма — российский нацизм.

Зеленский отметил, что глава кремлевского режима требует от Украины «отдать» уже четыре региона, часть украинских территорий — как оккупированных, так и не оккупированных, и повторяет месседжи Адольфа Гитлера.