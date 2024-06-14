В Енергоатому пояснили формування ціни електроенергії для споживачів від АЕС

Собівартість виробництва кіловата електричної енергії за допомогою атомних електростанцій в Україні складає 1 грн 70 копійок цей показник враховує податок на додану вартість, проте не враховує всі складові тарифу на доставку енергії споживачеві та обслуговування енергетичної системи. Про це заявив "Енергоатом", коментуючи інформацію про нібито отримання додаткового доходу АТ "НАЕК "Енергоатом" у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію, повідомляє Дзеркало тижня.

“Хочемо надати до цього незалежні висновки експертів енергоринку: “Собівартість 1 кВт-год “Енергоатома” становить 1,7 грн (з ПДВ без урахування ПСО). Ще 3,25 грн за кВт-год з ПДВ – витрати на передачу, розподіл та постачання (тариф на передачу становить 0,63 грн за кВт-год, а також сюди закладений прибуток ОСР та Укренерго на розвиток мереж).

Тобто виробнича собівартість державної атомної енергії з доставкою споживачу становить мінімум 4,65 грн, що трохи вище за новий тариф. Енергоатом – єдина енергетична компанія країни, яка від підвищення тарифу в фінансовому сенсі взагалі нічого не отримає” , – цитує висновок НАЕК.

За підрахунками атомників, якщо кількість споживачів та інші показники ринку енергії будуть збережені, отримані компанією кошти дадуть можливість “сплатити вартість послуги ПСО в 2024 році у повному обсязі”. Ця сплата становитиме 60% від чистого доходу “Енергоатома”.