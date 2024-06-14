В Энергоатоме обьяснили формирование цены электроэнергии для потребителей от АЭС

Себестоимость производства киловата электрической энергии с помощью атомных электростанций в Украине составляет 1 грн. 70 копеек, этот показатель учитывает налог на добавленную стоимость, однако не учитывает все составляющие тарифа на доставку энергии потребителю и обслуживание энергетической системы. Об этом заявил "Энергоатом", комментируя информацию о, якобы, получении дополнительного дохода АО "НАЭК "Энергоатом" в связи с повышением тарифов на электроэнергию, сообщает Зеркало недели.

“Хотим предоставить к этому независимые выводы экспертов энергорынка: “Себестоимость 1 кВт-ч “Энергоатома” составляет 1,7 грн (с НДС без учета ПСО). Еще 3,25 грн за кВт-ч по НДС – затраты на передачу, распределение и поставку (тариф на передачу составляет 0,63 грн за кВт-ч, а также сюда заложена прибыль ОСР и Укрэнерго на развитие сетей).

То есть производственная себестоимость государственной атомной энергии с доставкой потребителю составляет минимум 4,65 грн, что немного выше нового тарифа. Энергоатом – единственная энергетическая компания страны, которая от повышения тарифа в финансовом смысле вообще ничего не получит” , – цитирует заключение НАЭК.

По подсчетам атомщиков, если количество потребителей и другие показатели рынка энергии будут сохранены, полученные компанией средства позволят "уплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме". Эта уплата будет составлять 60% от чистого дохода "Энергоатома".