Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 червня, прибув до Швейцарії на Глобальний саміт світу. Про це йдеться у повідомленні президента у Telegram.
"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, з різними народами, які, однак, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий та тривалий мир для України", - повідомив очільник держави.
Зеленський зазначив, що саміт миру дозволить глобальній більшості зробити конкретні кроки у питаннях ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення військовополонених та всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.
Президент підкреслив, що у Саміті візьмуть участь близько 100 країн та міжнародних організацій та подякував усім, хто вирішив приєднатися.
«Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їх повторення. Впевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації», - сказав він.