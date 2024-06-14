Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 червня, прибув до Швейцарії на Глобальний саміт світу. Про це йдеться у повідомленні президента у Telegram.

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, з різними народами, які, однак, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий та тривалий мир для України" , - повідомив очільник держави.

Зеленський зазначив, що саміт миру дозволить глобальній більшості зробити конкретні кроки у питаннях ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення військовополонених та всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей.

Президент підкреслив, що у Саміті візьмуть участь близько 100 країн та міжнародних організацій та подякував усім, хто вирішив приєднатися.