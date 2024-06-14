Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 июня, прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

«Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью — приблизить справедливый и длительный мир для Украины» , — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что саммит мира позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в вопросах ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения военнопленных и всех депортированных лиц, в частности депортированных украинских детей.

Президент подчеркнул, что в Саммите примут участие около 100 стран и международных организаций и поблагодарил всех, кто решил присоединиться.