В Україні всіх побутових споживачів відключать від критичної інфраструктури

В Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню під час відключень світла. Зокрема, всіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури. Про це сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

За словами Слободяна, у містах, де є багато об'єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає на побутових споживачів. Тому в Україні розвантажать лінії електропередач, які живлять важливі об'єкти. Побутових споживачів приєднають до інших ліній.