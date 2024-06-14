В Україні всіх побутових споживачів відключать від критичної інфраструктури
В Україні оновлять перелік об'єктів, які не підлягають знеструмленню під час відключень світла. Зокрема, всіх побутових споживачів від'єднають від ліній живлення критичної інфраструктури. Про це сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.
За словами Слободяна, у містах, де є багато об'єктів критичної інфраструктури, більше відключень припадає на побутових споживачів. Тому в Україні розвантажать лінії електропередач, які живлять важливі об'єкти. Побутових споживачів приєднають до інших ліній.
«Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об'єктів», — сказав він.