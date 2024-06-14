В Украине всех бытовых потребителей отключат от критической инфраструктуры

В Украине обновят перечень объектов, которые не подлежат обесточиванию во время отключений света. В частности, всех бытовых потребителей отсоединят от линий питания критической инфраструктуры. Об этом сказал председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По словам Слободяна, в городах, где есть много объектов критической инфраструктуры, больше отключений приходится на бытовых потребителей. Поэтому в Украине разгрузят линии электропередач, которые питают важные объекты. Бытовых потребителей присоединят к другим линиям.