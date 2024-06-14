Кіберфахівці ГУР атакували муніципальні сайти РФ - ЗМІ

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили атаку на муніципальні ресурси Росії. Посилаючись на джерело в українській розвідці, повідомляє Новое время.

За даними джерела видання, через кібератаку ГУР по Ульянівській обласній адміністрації виведено з ладу два гіпервізори, знищено 10 віртуальних машин та 1 ПК. Також було виведено з ладу два комутатори, сумарно стерто 20 ТБ даних.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що до кібератаки було проведено фішингову кампанію й проти інших місцевих адміністрацій, судових інстанцій та населення.

Внаслідок операції ГУР на сайті Ульянівської адміністрації було опубліковано нібито розпорядження голови міста Олександра Болдакіна, у якому він закликав виходити на мітинг «на підтримку СВО».

При цьому надалі місцеві медіа опублікували повідомлення про «фейк» від імені Болдакіна внаслідок кібероперації.

До того ж, через кіберудар у розпорядженні підрозділу BO Team опинилися звіти щодо «обходу кандидатів на військову службу», у яких місцеві чиновники мешканців Улянівська називають «відпрацьовуваними особами».