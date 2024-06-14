Киберспециалисты ГУР атаковали муниципальные сайты РФ - СМИ
Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили атаку на муниципальные ресурсы России. Сcылаясь на источник в украинской разведке, сообщает Новое время.
По данным источника издания, из-за кибератаки ГУР по Ульяновской областной администрации выведены из строя два гипервизора, уничтожено 10 виртуальных машин и 1 ПК. Также были выведены из строя два коммутатора, суммарно стерто 20 ТБ данных.
При этом собеседник издания отметил, что до кибератаки была проведена фишинговая кампания и против других местных администраций, судебных инстанций и населения.
В результате операции ГУР на сайте Ульяновской администрации было опубликовано якобы распоряжение главы города Александра Болдакина, в котором он призвал выходить на митинг «в поддержку СВО».
При этом в дальнейшем местные медиа опубликовали сообщение о «фейке» от имени Болдакина в результате кибероперации.
К тому же, из-за киберудара в распоряжении подразделения BO Team оказались отчеты по «обходу кандидатов на военную службу», в которых местные чиновники жителей Ульяновска называют «отрабатываемыми лицами».
«Жители Ульяновска, если вам дорога ваша жизнь — не выходите из дома! Сотрудникам администрации нужно выполнять план, они пойдут на все ради того, чтобы удержаться в своих креслах, они уже идут за вами! А еще лучше — сожгите администрацию, ведь шансов выжить после отправки в Украину — практически никаких», — говорится в обращении хакеров из BO Team.