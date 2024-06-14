Євросоюз планує наздогнати Росію у виробництві боєприпасів

Європейський Союз планує наростити виготовлення артилерійських снарядів та зрівнятися з виробничими потужностями Росії﻿. Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретон в інтерв’ю La Tribune, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік, а у 2025-му — 2,5 млн боєприпасів, тобто приблизно таку ж кількість, яку вироблять у РФ.

"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність" , — каже комісар.

Посадовець також відзначив, що нарощенню виробництва снарядів сприяв спеціальний фонд на 7,9 млрд євро, який створили ще у 2021 році, та який повинен діяти до 2027-го. Бретон наголосив, що на тлі напруженості у відносинах з рф потрібно збільшити оборонні закупівлі.