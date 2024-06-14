Євросоюз планує наздогнати Росію у виробництві боєприпасів
Європейський Союз планує наростити виготовлення артилерійських снарядів та зрівнятися з виробничими потужностями Росії. Про це заявив комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Т’єррі Бретон в інтерв’ю La Tribune, повідомляє Ділова столиця.
За його словами, до кінця поточного року в ЄС планують вийти на рівень 1,7 млн снарядів на рік, а у 2025-му — 2,5 млн боєприпасів, тобто приблизно таку ж кількість, яку вироблять у РФ.
"Ми прискорили виробництво боєприпасів. У березні 2023 року ми виробляли в Європі 500 тисяч снарядів на рік і вже були кращими у цьому за американців, які виробляли лише 300 тисяч. Але з того часу ми подвоїли цю потужність", — каже комісар.
Посадовець також відзначив, що нарощенню виробництва снарядів сприяв спеціальний фонд на 7,9 млрд євро, який створили ще у 2021 році, та який повинен діяти до 2027-го. Бретон наголосив, що на тлі напруженості у відносинах з рф потрібно збільшити оборонні закупівлі.
"Ця потреба поділяється багатьма державами-членами ЄС і може піти на користь нашій оборонній промисловості. Але вона повинна бути здатною постачати зброю європейській армії вчасно", — підсумував комісар.