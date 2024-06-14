Евросоюз планирует догнать Россию в производстве боеприпасов

Европейский Союз планирует нарастить изготовление артиллерийских снарядов и сравниться с производственными мощностями России﻿. Об этом заявил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон в интервью La Tribune, сообщает Деловая столица.

По его словам, до конца текущего года в ЕС планируют выйти на уровень 1,7 млн снарядов в год, а в 2025-м — 2,5 млн боеприпасов, то есть примерно такое же количество, что произведут в рф.

"Мы ускорили производство боеприпасов. В марте 2023 года мы производили в Европе 500 тысяч снарядов в год и уже были лучшими в этом чем американцы, которые производили всего 300 тысяч. Но с тех пор мы удвоили эту мощность" , — говорил комиссар.

Чиновник также отметил, что наращиванию производства снарядов способствовал специальный фонд на 7,9 млрд евро, который был создан еще в 2021 году и должен действовать до 2027-го. Бретон подчеркнул, что на фоне напряженности в отношениях с рф нужно увеличить оборонные закупки.