Німеччина знову заблокувала новий пакет санкцій проти Росії - ЗМІ

Німеччина у п'ятницю, 14 червня, знову заблокувала затвердження країнами-членами Європейського союзу 14-го пакета санкцій проти Росії.﻿ З посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Сьогодні мала бути досягнута домовленість, але Німеччина все ще не готова дати "зелене світло" , - повідомив журналіст.

За його словами, переговори продовжаться наступного тижня.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії.

Країни-члени Європейського союзу у середу, 12 червня, не дійшли згоди щодо 14-го пакета санкцій проти Росії. Цього разу перешкодою була не Угорщина, а Німеччина.

Сьогодні посли ЄС знову обговорювали новий пакет санкцій, однак знову не затвердили.