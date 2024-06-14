Германия снова заблокировала новый пакет санкций против России - СМИ

Германия в пятницу, 14 июня, снова заблокировала утверждение странами-членами Европейского союза 14-го пакета санкций против России.﻿ Со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Сегодня должна была быть достигнута договоренность, но Германия все еще не готова дать "зеленый свет" , - сообщил журналист.

По его словам, переговоры продолжатся на следующей неделе.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину ЕС ввел уже 13 пакетов санкций против России.

Страны-члены Европейского союза в среду, 12 июня, не пришли к согласию относительно 14-го пакета санкций против России. В этот раз препятствием была не Венгрия, а Германия.

Сегодня послы ЕС снова обсуждали новый пакет санкций, однако снова не утвердили.