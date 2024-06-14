Україна у липні отримає 1,5 млрд євро доходів від росактивів - Мінфін
Країни G7 під час саміту в Італії домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів до кінця року. Ці кошти будуть погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. З посиланням на Міністерство фінансів України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
Як повідомили у Мінфіні, окремо Європейський Союз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро.
"Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% - на відновлення", - сказано у повідомленні.