Україна у липні отримає 1,5 млрд євро доходів від росактивів - Мінфін

Країни G7 під час саміту в Італії домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів до кінця року. Ці кошти будуть погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених російських активів. З посиланням на Міністерство фінансів України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як повідомили у Мінфіні, окремо Європейський Союз ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро.