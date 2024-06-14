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Украина в июле получит 1,5 млрд евро доходов от росактивов - Минфин

Украина в июле получит 1,5 млрд евро доходов от росактивов - Минфин
Фото: Pixabay

Страны G7 во время саммита в Италии договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов до конца года. Эти средства будут погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.﻿ Со ссылкой на Министерство финансов Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявили в Минфине, отдельно Европейский Союз принял направление доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро.

"Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года. 90% будут направлены на военные нужды, 10% - на восстановление", - говорится в сообщении.

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