Украина в июле получит 1,5 млрд евро доходов от росактивов - Минфин

Страны G7 во время саммита в Италии договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов до конца года. Эти средства будут погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов.﻿ Со ссылкой на Министерство финансов Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как заявили в Минфине, отдельно Европейский Союз принял направление доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро.