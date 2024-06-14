Украина в июле получит 1,5 млрд евро доходов от росактивов - Минфин
Страны G7 во время саммита в Италии договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов до конца года. Эти средства будут погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных российских активов. Со ссылкой на Министерство финансов Украины, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
Как заявили в Минфине, отдельно Европейский Союз принял направление доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро.
"Ожидается, что Украина получит средства в июле 2024 года. 90% будут направлены на военные нужды, 10% - на восстановление", - говорится в сообщении.