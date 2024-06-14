Остін повідомив про прогрес у переговорах з іншими країнами щодо Patriot для України

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в переговорах з іншими країнами щодо надання Україні провідних систем ППО Patriot досягнуто прогресу, і робота триватиме далі.﻿ Про це він сказав у п’ятницю під час пресконференції за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

«Ви знаєте, що я провів багато часу з іншими керівниками, нашим вищим керівництвом, витратив багато часу, щоби зробити все можливе, щоб Україна отримала якомога більше можливостей протиповітряної оборони» , - зауважив міністр оборони США у відповідь на запитання про забезпечення України додатковими системами Patriot.

Він зазначив, що це включає різні види озброєнь, у тому числі ракети-перехоплювачі та платформи, з яких вони запускаються.

«Ми досягли прогресу, і ми будемо продовжувати робити це дуже й дуже наполегливо» , - підкреслив глава Пентагону.

Водночас він не назвав країни, які висловили готовність надати Україні свої системи Patriot, зауваживши, що вони самі мають оголосити про це. Натомість Остін висловив очікування позитивних результатів щодо реалізації цього рішення, хоча, за його словами, воно не є легким для кожної з цих країн.