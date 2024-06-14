Остин сообщил о прогрессе в переговорах с другими странами касательно Patriot для Украины

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в переговорах с другими странами о предоставлении Украине ведущих систем ПВО Patriot достигнут прогресс, и работа будет продолжаться дальше. Об этом он сказал в пятницу во время пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Укринформ.

"Вы знаете, что я провел много времени с другими руководителями, нашим высшим руководством, потратил много времени, чтобы сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше возможностей противовоздушной обороны" , - отметил министр обороны США в ответ на вопрос об обеспечении Украины дополнительными системами. Patriot.

Он отметил, что это включает в себя различные виды вооружений, в том числе ракеты-перехватчики и платформы, с которых они запускаются.

«Мы добились прогресса, и мы будем продолжать делать это очень и очень настойчиво» , - подчеркнул глава Пентагона.

В то же время, он не назвал страны, которые выразили готовность предоставить Украине свои системы Patriot, заметив, что они сами должны объявить об этом. В то же время Остин выразил ожидание положительных результатов по реализации этого решения, хотя, по его словам, оно не легкое для каждой из этих стран.