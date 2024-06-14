Остін: Саміт НАТО сфокусується над створенням "надійного мосту" до членства України

Лідери країн НАТО під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня працюватимуть, щоб створити "надійний міст" до членства України в Альянсі. ﻿З посиланням на брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Поки ми готуємось до Вашингтонського саміту, партнерство НАТО та України продовжує поглиблюватися. Саміт зробить кроки до надійного мосту до майбутнього членства України" , - заявив Остін за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

При цьому він додав, що не бачить жодних ознак розширення Альянсу у найближчому майбутньому. Країни НАТО не мають відповідного бажання.

"Я думаю, зараз, знаєте, члени Альянсу, ймовірно, хотіли б, щоб ситуація стабілізувалася і врегулювалася, доки ми інтегруємо нових членів" , - розповів Остін.

Нагадаємо, країни-члени НАТО вже кілька разів обіцяли, що Україна стане частиною Альянсу. Але конкретних термінів та "дорожньої карти" для цього немає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен кілька місяців тому заявляв, що саміт НАТО буде сфокусований саме на створенні такої "дорожньої карти".

Водночас голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв підкреслював, що "дорожня карта" є завданням мінімум для України на саміті у Вашингтоні.