Остин: Саммит НАТО сфокусируется над созданием "надежного моста" к членству Украины

Лидеры стран НАТО в ходе саммита в Вашингтоне 9-11 июля будут работать, чтобы создать "надежный мост" к членству Украины в Альянсе.﻿ Со ссылкой на брифинг министра обороны США Ллойда Остина, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"Пока мы готовимся к Вашингтонскому саммиту, партнерство НАТО и Украины продолжает углубляться. Саммит сделает шаги к надежному мосту к будущему членству Украины" , - заявил Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

При этом он добавил, что не видит каких-либо признаков расширения Альянса в ближайшем будущем. У стран НАТО нет соответствующего желания.

"Я думаю, в настоящее время, знаете, члены Альянса, вероятно, хотели бы, чтобы ситуация стабилизировалась и урегулировалась, пока мы интегрируем новых членов" , - рассказал Остин.

Напомним, страны-члены НАТО уже несколько раз обещали, что Украина станет частью Альянса. Но конкретных сроков и "дорожной карты" для этого нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько месяцев назад заявлял о том, что саммит НАТО будет сфокусирован именно на создании такой "дорожной карты".

При этом глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев подчеркивал, что "дорожная карта" является задачей минимум для Украины на саммите в Вашингтоне.