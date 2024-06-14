Лідери G7 застерегли РФ від використання ядерної зброї

Лідери "Групи семи" на саміті в Італії попередили Росію про наслідки у разі застосування зброї масового знищення, у тому числі ядерної. Про це йдеться в спільній декларації лідерів G7, повідомляє Європейська правда.

Учасники саміту висловили глибоку стурбованість "безвідповідальною ядерною риторикою та діями Росії, а також повідомленнями про дедалі частіше застосування нею хімічних речовин проти українських сил".

"Ми вкотре наголошуємо, що будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки" , – підкреслюється в декларації.

Лідери "Групи семи" також стурбовані "непрозорим і прискореним розширенням ядерного арсеналу Китаю", а також розвитком ядерної програми та програм балістичних ракет Північної Кореї та Ірану.

У документі також підтверджується підтримка G7 Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), із якого Росія вийшла минулого року.