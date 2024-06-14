Лидеры G7 предостерегли РФ от использования ядерного оружия

Лидеры "Группы семи" на саммите в Италии предупредили Россию о последствиях в случае применения оружия массового уничтожения, в том числе ядерного.﻿ Об этом говорится в совместной декларации лидеров G7, сообщает Европейская правда.

Участники саммита выразили глубокую обеспокоенность "безответственной ядерной риторикой и действиями России, а также сообщениями о все более частом применении ею химических веществ против украинских сил".

"Мы еще раз подчеркиваем, что любое применение Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия" , – подчеркивается в декларации.

Лидеры "Группы семи" также обеспокоены "непрозрачным и ускоренным расширением ядерного арсенала Китая", а также развитием ядерной программы и программ баллистических ракет Северной Кореи и Ирана.

В документе также подтверждается поддержка G7 Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), из которого Россия вышла в прошлом году.