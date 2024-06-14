В ОП заявили, що не виключають участь РФ у наступному саміті миру
Україна вже готується до проведення Глобального саміту миру. Про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону, повідомляє Новое время.
За його словами, перший саміт миру, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, буде інавгураційним.
Проте на наступному Глобальному саміті розглядатимуть результати першої зустрічі та «розроблену дорожню карту про те, в який спосіб говорити про мир в Україні».
Як зазначив Жовква, вже декілька країн висловити бажання прийняти саміт у себе. Також заступник глави ОП прокоментував можливість участі Росії у саміті.
«Ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме своїх умов, а слухатиме співтовариство», — заявив Жовква.