В ОП заявили, что не исключают участие РФ в следующем саммите мира

Украина уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, первый саммит мира, который состоится 15−16 июня в Швейцарии, будет инаугурационным.

Однако на следующем Глобальном саммите будут рассматривать результаты первой встречи и «разработанную дорожную карту о том, каким образом говорить о мире в Украине».

Как отметил Жовква, уже несколько стран выразили желание принять саммит у себя. Также заместитель главы ОП прокомментировал возможность участия России в саммите.