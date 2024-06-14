В ОП заявили, что не исключают участие РФ в следующем саммите мира
Украина уже готовится к проведению следующего Глобального саммита мира. Об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.
По его словам, первый саммит мира, который состоится 15−16 июня в Швейцарии, будет инаугурационным.
Однако на следующем Глобальном саммите будут рассматривать результаты первой встречи и «разработанную дорожную карту о том, каким образом говорить о мире в Украине».
Как отметил Жовква, уже несколько стран выразили желание принять саммит у себя. Также заместитель главы ОП прокомментировал возможность участия России в саммите.
«Мы не исключаем этого, если страны, которые разделяют общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она не будет диктовать своих условий, а будет слушать сообщество», — заявил Жовква.